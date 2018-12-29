Французские «желтые жилеты» атаковали «журналистов-коллаборационистов»

Париж, , 18:19 — REGNUM Движение «желтых жилетов» провело акцию протеста у штаб-квартир основных СМИ Франции в Париже, 29 декабря передает агентство Associated Press.

Несколько сотен протестующих блокировали автодороги и скандировали «журналисты-коллаборационисты» в адрес телерадиовещательных сетей BFM и France Televisions.

На этот раз субботний протест «желтых жилетов» собрал значительно меньше участников, чем ранее проходившие акции. Тем не менее демонстрации прошли по всей стране — в Париже, Марселе, Альбервиле и Руане.

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