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Глава Узбекистана предложил парламенту участвовать в назначении министров

Политика

По задумке президента, будущий член правительства должен уметь обосновать перед депутатами и сенаторами программу развития вверяемой ему сферы

Ташкент, 29 декабря 2018, 17:57 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости активизировать деятельность парламента в принятии важных решений и контроле за исполнением законов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня согласно Конституции парламент утверждает кандидатуру премьер-министра, но не участвует в назначении министров. Поэтому члены правительства не ощущают должной ответственности перед парламентом. В связи с этим предлагаю ввести практику утверждения членов Кабинета Министров Олий Мажлисом (парламентом)», заявил президент.

Глава Узбекистана считает, что будущий министр должен защищать перед членами парламента свою программу развития вверяемой ему сферы и обосновать свое видение ее реализации.

«Одним словом, пусть докажет, что он (министр) достоин этой должности. Подобную практику следует внедрить и на местах, для руководителей областных и районных организаций», подчеркнул Мирзиёев.

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