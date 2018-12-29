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В 2018 году Узбекистан посетили руководители 40 российских регионов

Политика

По результатам договоренностей будет создано 79 совместных узбекско-российских предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центра в Узбекистане

Ташкент, 29 декабря 2018, 17:43 — REGNUM  Из 85-ти регионов России с хозяйствующими субъектами Узбекистана сотрудничали 76 субъектов Российской Федерации, сообщил журналистам посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

«Из них в десятку лидеров с наибольшем объемом товарооборота вошли города Москва и Санкт-Петербург, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Московская, Самарская, Ивановская, Ростовская и Белгородская области», отметил посол.

Дипломат сообщил, что в 2018 году состоялось свыше 40 визитов на уровне руководства регионов, прошли такие мероприятия, как «Дни Челябинской области в Узбекистане», «Дни Москвы в Ташкенте» и «Дни Ташкента в Санкт-Петербурге».

«В российскую делегацию участников Межрегионального форума вошли свыше 1200 человек, включая представителей 18 регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Башкортостан, Алтайского и Ставропольского краев, Астраханской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и порядка 400 компаний, предприятий и фирм», сообщил Тюрденев.

По его словам, на этом форуме 10 субъектов Федерации — Татарстан, Алтайский край, Ивановская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Оренбургская, Тюменская, Челябинская области — были представлены на уровне их глав.

«При этом в первую пятерку российских регионов по количеству подписанных с узбекскими партнерами документов вошли Москва (14), Свердловская область (11), Санкт-Петербург (8), Московская область (8) и Республика Татарстан (8). По результатам договоренностей будет создано 79 совместных узбекско-российских предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центра в Узбекистане», указал глава российского дипредставительства.

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Российско-узбекистанские отношения
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