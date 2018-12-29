Порошенко подписал закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море

Киев, , 17:39 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко 29 декабря подписал ранее принятый Верзовной радой закон «О прилегающей зоне Украины», расширяющий зону контроля страны в Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Согласно закону, контролируемая Киевом территория на море расширяется с 12 до 24 морских миль.

«В своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый с целью предотвращения нарушений таможенного, налогового, миграционного, санитарного законодательства Украины в пределах территории страны, включая её внутренние воды или территориальное море», — говорится в документе.

Как отмечается в распространённом пресс-релизе, целью расширения зоны контроля является «гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств — участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».

Кроме этого, как сообщается, закон направлен на «предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных мер судов в закрытых портов временно оккупированных территорий Украины».

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