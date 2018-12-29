Главком ВМС Украины «вооружил» ДНР Азовской флотилией катеров

Киев, , 17:31 — REGNUM В Азовском море действует флотилия быстроходных лодок вооруженных сил Донецкой Народной Республики, сообщил 29 декабря командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

В своем интервью главком ВМС Украины поведал немецкому изданию, что Азовская флотилия ДНР базируется в Новоазовске и насчитывает от 20 до 25 быстроходных катеров. Кроме того, там же располагается 9-й штурмовой полк морской пехоты ДНР.

Стоит отметить, что при этом Воронченко добавил, что у Военно-морского флота Украины до сих пор не было столкновений с этой «флотилией». Причин этого казуса главком ВМСУ не раскрыл.

Кроме того, главком ВМСУ рассказал изумленным журналистам, что «боевой ракетный потенциал всего Черноморского флота России» не превышает боевой мощи одного эсминца ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря командующий ВМС Украины рассказал о сроках получения украинскими военными моряками двух патрульных катеров, списанных из-за возраста из состава Береговой охраны США.

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