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Силы безопасности Египта уничтожили 40 исламистов после подрыва автобуса

Политика

10 боевиков уничтожены на севере Синая, 30 — в пригородах Каира

Каир, 29 декабря 2018, 18:25 — REGNUM  Силы безопасности Египта уничтожили 40 исламистов в разных частях страны, 29 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению Министерства внутренних дел Египта, 10 боевиков были уничтожены в городе Эль-Ариш на Синае, 30 боевиков — в Гизе и других пригородах Каира.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в египетской Гизе террористами был подорван автобус с вьетнамскими туристами, погибли трое туристов и их гид — египтянин.

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