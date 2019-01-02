Отопительный сезон на грани ЧС и гадание на губернатора: Ставрополье-2018

Зоя Емельянова, , 11:14 — REGNUM

Антикризисный отопительный сезон, решение проблем подтопленцев, проблемы в сфере капремонта и эксперимент по курортному сбору: ИА REGNUM подготовило для своих читателей обзор самых интересных событий в Ставропольском крае в 2018 году.

Гадание на губернатора

В 2019 году истекает срок полномочий на посту губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, и региону предстоят новые выборы главы. Потому весь 2018-й прошел под знаком слухов о том, что Владимирова «вот-вот» снимут. Особенно активно эти слухи муссировались в конце сентября — начале октября, на фоне отставок глав в нескольких регионах. Пристально СМИ и блогеры обсуждали визит президента Владимира Путина и главы правительства РФ Дмитрия Медведева на Ставрополье.

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Но отставки, по крайней мере на данный момент, не произошло. По последним прогнозам, Владимиров может уйти уже после Нового года. Впрочем, есть и другие мнения: ряд политологов еще в сентябре-октября говорили о том, что информация об отставке Владимирова — явный вброс, который связан с проблемами в регионе. Сам Владимиров на пресс-конференции в начале декабря признал, что «недорабатывает», но при этом заявил о довольно серьезных планах по развитию промышленности. Эксперты сочли это заявление скорее предвыборной программой.

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Добавим, что в соответствии с последним рейтингом влияния глав субъектов РФ, составленным АПЭК по итогам ноября 2018 года, Владимиров находится в числе губернаторов со средним влиянием — он на 60-м месте.

Об этом: Рейтинг влияния глав субъектов РФ в ноябре 2018 года

В авангарде курортного сбора

В 2018 году Ставропольский край, одним из первых в стране, запустил эксперимент по курортному сбору. В свое время, когда введение механизма только обсуждалось, именно на Ставрополье курортный сбор получил самую активную поддержку — и на уровне краевой власти, и собственно в городах-курортах. Опасения о том, что турпоток сократится, правда, звучали, но очень слабо.

В итоге с 1 мая 2018 года курортный сбор — а он оказался самым высоким в стране, 50 рублей с человека в день — начали взимать с приезжих в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске. Все деньги от курортного сбора направляются на развитие инфраструктуры городов, развитие курортных объектов.

Несмотря на то, что летом сообщалось о том, что около 3% туристов на Ставрополье отказались от уплаты сбора, результат всё равно получился весомым: по итогам года в регионе прогнозировали получить 184 млн рублей — только с мая по октябрь туристы заплатили 164 млн рублей в виде сбора. В начале года власти прогнозировали поступление 181 млн рублей.

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Около двух тысяч туристов на Ставрополье отказались платить курортный сбор

Между тем работы по благоустройству в городах-курортах начались еще до получения средств от курортного сбора: Лермонтовский терренкур реконструирован в Железноводске, в Ессентуках воссоздали исторический Курортный бульвар, он открылся в конце декабря. В Пятигорске частично реконструировали парк «Цветник». И это — далеко не полный перечень объектов.

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Кстати, вопреки опасениям, что курортный сбор отпугнет туристов от Ставрополья, власти региона зафиксировали по итогам этого года рост турпотока — на 3,6%.

Капитальный ремонт: заплатят все

Осенью 2018 года выяснилось: планы по капитальному ремонту в Ставропольском крае фактически провалены. По информации фонда, озвученной в октябре, на тот момент годовой план был выполнен только на 44%. И это — не считая работ, «зависших» с предыдущих годов. Уровень собираемости хоть и вырос за последние три года, но тоже пока не идеален — на середину года в должниках оставались 15% населения, к октябрю — 7%.

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Между тем уже в 2019 году размер взноса на капремонт для ставропольцев может вырасти, с 7,11 руб. до 8,63 руб. в домах без лифта и до 9,63 руб. в домах с лифтом. Планы по увеличению взноса были озвучены в октябре, ожидается, что новый тариф введут с 1 июля 2019 года.

Именно на заниженный тариф пеняют власти, объясняя низкие темпы капитального ремонта жилья: дефицит средств фонда, по утверждению замминистра ЖКХ региона, составляет около миллиарда рублей. Вообще же экономически обоснованный тариф, который бы покрыл реальные затраты на капитальный ремонт, в два раза больше — 15 рублей 30 копеек.

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Вечная тема: подтопленцы

Тема подтопленцев на Ставрополье, прогремевшая в 2017 году после прямой линии президента Владимира Путина, осталась актуальной и в 2018 году. По крайней мере, для людей, которые так и не получили новое жилье.

Наводнения для Ставропольского края — явление нередкое, но май-июнь 2017 года для региона стали особенными. Из-за проливных дождей под водой оказались десятки населенных пунктов, тысячи домов. Тогда же, летом 2017 года, люди жаловались на сложности при получении помощи от властей, информация во время прямой линии была доведена до президента Владимира Путина. После этого, казалось бы, все проблемы должны были решиться. Но не тут-то было.

Выдача жилищных сертификатов началась в октябре 2017 года. Правительство периодически отчитывалось: выдано столько-то сертификатов, региону пришло еще столько-то. Но 7 июня во время прямой линии с Владимиром Путиным ставропольская тема снова прозвучала.

«К нам приходила комиссия, выдали нам акт о том, что наше жилья непригодно для проживания, нас поставили в списки на жилищные сертификаты, но нас вывели из этого списка, объяснив это тем, что мы с 2002 года находимся не в жилом фонде. В 2014 году я оформляла этот дом, никто мне ни разу об этом не говорил. В течение года пытались попасть к нашему губернатору, только неделю назад он приезжал к нам», — рассказала обратившаяся к президенту жительница села Левокумка. При этом, по ее словам, в такой же ситуации оставались еще минимум 20 семей.

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Президент по итогам прямой линии поручил принять срочные меры по обеспечению людей жильем, срок был обозначен до 15 июля.

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Но поручение главы государства так и осталось невыполненным. По данным на конец года, сертификаты ждут еще около 50 семей — документы пока только рассматриваются на уровне федеральных ведомств. 445 семей — в списке на получение, значительная часть сертификаты получили.

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Отопительный сезон на грани ЧС

Ситуация в коммунальной сфере Ставрополья никогда не была простой, но в этом году возникшие осложнения, которые власти не торопились решать в летний период, привели к введению режима ЧС в отдельных городах и в угрозе такого режима на уровне всего края.

Проблемы копились не первый месяц, и власти о них знали. Но, как обычно, отопительный сезон подкрался незаметно, и вот городу Лермонтову уже грозит коммунальный коллапс.

Причиной стали банальные долги местной ТЭЦ, которые копились, судя по объему, не один месяц. На конец сентября — начало октября долг за газ превысил 318 млн руб., за электроэнергию — 13,8 млн руб. Но долги, более 100 млн рублей, у ТЭЦ были и осенью 2017-го, и в мае 2018 года…

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В середине сентября глава Лермонтова Евгений Нуйкин подал в отставку, затем в городе был введен режим ЧС.

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В Лермонтове Ставропольского края введен режим ЧС

Более того, губернатор Владимир Владимиров на тот момент не исключал введения режима ЧС из-за подготовки отопительному сезону на территории всего края.

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Пока власти судорожно искали выход, подоспело представление Генеральной прокуратуры РФ в адрес губернатора: надзорное ведомство указало, что ситуацию можно было предотвратить. Но власти нужные меры почему-то не приняли.

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Впрочем, отопительный сезон в Лермонтове, как и на территории всего края, не без проблем, но начался. В начале октября краевое министерство энергетики и промышленности объявило: новый совладелец градообразующих заводов города Лермонтова «Гидрометаллургический завод» и «Интермикс-мет» Альберт Авдолян вернул работникам долги по заработной плате перед сотрудниками ОАО «Гидрометаллургический завод» на сумму 27 млн рублей и ООО «Интермикс-мет» на сумму 9 млн рублей. Также инвестор стал единственным собственником ЗАО «Южная энергетическая компания», под управлением которой находится Лермонтовская ТЭЦ, — именно ее долги поставили под угрозу теплоснабжение и электроснабжение целого города. И уже есть договоренность о первых траншах по долгам.

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На Ставрополье объявлен отопительный сезон: везде ли начнется без проблем?

Великие имена для аэропортов

Во второй половине 2018 года значительная часть регионов России проходили захватывающий квест по выбору великих имен для 45 крупных российских аэропортов.

Не остались в стороне и жители Ставрополья. Тем более в перечень вошли сразу два аэропорта края — аэропорт Ставрополя и Минеральных Вод. В общей сложности в голосовании приняли участие более полумиллиона человек.

Отметим, что присвоение имени аэропорту Минеральных Вод вызвало самый большой интерес среди жителей — в общей сложности в голосовании приняли 410 тыс. 135 человек. Для голосования были предложены три имени: поэта Михаила Лермонтова, русского военачальника времен Кавказской войны Алексея Ермолова и писателя Александра Солженицына. По итогам голосования большинство его участников ожидаемо отдали голоса за имя Михаила Лермонтова — за него проголосовали 89%, или более 367 тыс. человек. Имя Ермолова получило поддержку только 6% участников голосования, а Солженицына — лишь 3%.

Об этом: Аэропорт Минеральных Вод получит имя Михаила Лермонтова

Для окончательного выбора второго имени для аэропорта Ставрополя жителям были предложены три имени: великого русского полководца Александра Суворова, а также имена двух Героев Советского Союза — летчика-истребителя Леонида Севрюкова и генерал-майора Льва Доватора. Большинство участников голосования сделали выбор в пользу великого русского полководца — за то, чтобы присвоить аэропорту Ставрополя имя Суворова, проголосовали 75%, за имя Доватора — 14%, за имя Севрюкова — 9%. Всего в голосовании приняли более 122 тыс. человек.

И ещё: Имя Александра Суворова выбрано для аэропорта Ставрополя