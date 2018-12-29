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В Калуге отметили 77-летие освобождения от фашистов

Политика

И почтили память павших защитников и освободителей города

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В Калуге отметили 77-летие освобождения от фашистов
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
В Калуге отметили 77-летие освобождения от фашистов

Калуга, 29 декабря 2018, 17:24 — REGNUM  Сегодня, 29 декабря, в Калуге почтили память воинов, павших при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский возложили венки к Вечному огню на площади Победы. В митинге, посвящённом 77-й годовщине освобождения Калуги, приняли участие руководители города, ветераны, учащиеся калужских школ, представители ветеранских и общественных организаций.

«Вспоминая события 1941 года, мы воздаем священный долг памяти защитникам и освободителям Калуги — фронтовикам, партизанам, подпольщикам, склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, освобождая наш город от гитлеровских оккупантов, — заявил Иванов. — В этот день мы глубоко скорбим о погибших. Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил в священной войне, тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь будущих поколений. Вечная слава их бессмертному подвигу, вечная память воинам, павшим в боях за Родину! От всего сердца поздравляю жителей Калуги с 77-й годовщиной освобождения города! Желаю вам, дорогие калужане, крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в труде на благо родного края».

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