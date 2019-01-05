В Госдуме предлагают вернуть выходной 12 декабря

Москва, , 03:31 — REGNUM Вместо того, чтобы отмечать день России в июне, следовало бы вернуть выходной на День конституции в декабре. О намерении внести такой законопроект на рассмотрение депутатов корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдумы Михаил Емельянов.

«25-летие Конституции навеяло мысль о том, что все-таки день конституции 12 декабря надо снова сделать выходным. Но при этом стоит отказаться от 12 июня как выходного дня», — заявил Емельянов.

По его словам, сам по себе повод для праздника Дня России в июне вызывает вопросы.

«Мы празднуем так называемую декларацию о независимости РФ, о суверенитете. Но от кого? 12 июня 1991 года был запущен процесс развала СССР, той самой большой России. А в этой декларации было записано, что законы о РФ имеют приоритет над законами союза. То есть, мы допустили распад собственной страны и 12 июня празднуем это. По такой логике, это не день России, это день позора России», — считает Емельянов.

В то же время, считает он, Конституция стала как раз тем самым документом, который остановил дальнейший распад страны и смог объединить оставшиеся национальные регионы.

«Именно благодаря Конституции была найдена формула и форма, которая остановила развал страны, это факт. И уж если что-то праздновать, то тогда уж 12 декабря», — считает Емельянов.