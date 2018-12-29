Прокуратура Грузии изучает обстоятельства смерти Гамсахурдия

Станислав Тарасов, , 17:12 — REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая еще в ходе президентской кампании заявляла, что расследование обстоятельств смерти первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия должно быть доведено до конца, поддержала решение о создании следственной группы под руководством генерального прокурора Шалвы Тадумадзе. Она также призвала парламент продлить срок рассмотрения уголовного дела об убийстве первого главы государства еще на пять лет.

31 декабря истекает 25-летний срок давности преступления. И парламент страны принял решение продлить срок расследования особо тяжких преступлений с 25 до 30 лет. Зурабишвили по этому поводу распространила заявление: «Приветствую решение парламента, а также готовность генерального прокурора самому руководить расследованием дела невыясненных в течение десятилетий обстоятельств кончины первого президента Грузии. Надеюсь, что в результате работы, проведенной под руководством генерального прокурора, прольется свет на обстоятельства кончины первого президента и восстановится историческая справедливость, что является делом чести нашей страны». А в этой истории немало странностей.

31 декабря 1993 года в маленьком горном селе Дзвели Хибула на западе Грузии при невыясненных до сих пор обстоятельствах Гамсахурдия скончался. Согласно первоначальной официальной версии властей и по итогам проведенного расследования Гамсахурдия покончил с собой. Нашлись свидетели, утверждавшие, что во многом самоубийство его было вызвано депрессией, вызванной в том числе подорванным здоровьем. Но кое-кто заявлял, что его отравили. Произошло это в тот момент, когда деревня была окружена правительственными войсками Эдуарда Шеварднадзе, бывшего министра иностранных дел СССР, ставшего президентом страны после переворота.

Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. Смещен с поста в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название «тбилисская война». Страна на тот момент переживала один из трагических моментов в своей новейшей истории. Шла гражданская война. Этот период до сих пор по настоящему еще не описан историками, не говоря уже о тщательном изучении сложных эпизодов, одним из которых является смерть Гамсахурдия. Кстати, напомним, что 19 августа 1991 года этот политик выполнил все требования ГКЧП о ликвидации всех незаконных вооруженных формирований и упразднил Национальную гвардию Потом он объяснял свое решение «интересами грузинского народа».

Время от времени в грузинских СМИ появляются новые, даже скандальные детали обстоятельств смерти Гамсахурдия, хотя до сих пор не выявлено ни одного прямого свидетеля этого события и высказываются только различные версии. Семья первого президента до сих пор не верит в самоубийство, считая, что его убили представители Шеварднадзе. Так, еще в 2006 году бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани заявлял, что «Звиада устранил рвавшийся к власти Шеварднадзе», а конкретным исполнителем якобы был «русский». Были и другие версии, согласно которым «из-за колхского происхождения Звиада убили мегрелы». Делом Гамсахурдия пытался заниматься и Михаил Саакашвили, который присвоил ему посмертно звание национального героя Грузии.

По всем признакам изначально Сакакашвили стремился максимально политизировать расследование, однако созданная в 2010 году специальная парламентская следственная комиссия по изучению вопросов, связанных со смертью первого президента, оставила после своей работы вопросов больше, нежели ответов. Тем не менее заключение этой комиссии и обращение семьи первого президента Грузии стали причиной для возбуждения следствия в июле 2015 года уже при власти «Грузинской мечты» уголовного дела по статье «умышленное убийство». Теперь, как выясняется, расследование продолжено. Следователям прокуратуры предстоит заново изучать содержание 18 томов собранного материала.

Настораживает другое: объявлено, что результаты экспертизы грузинская сторона намерена обнародовать 24 февраля. Потому что неизвестно, когда, как и кто проводил в Грузии эту экспертизу. В феврале 1994 года тело Гамсахурдиа, захороненное в селе Дзвели Хибула, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили у главной площади города. Затем после боевых действий в Чечне могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков Звияда провели в Ростове-на-Дону. В марте 2007 года его останки торжественно перезахоронили в Грузии на территории Мтацминдского пантеона писателей и общественных деятелей в Тбилиси.

Тогда же жена Гамсахурдия Манана Арчвадзе, заявляя, что ее «мужа убили» и она знает «заказчиков и исполнителей», специально выразила «огромную благодарность российской стороне, руководству России, патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, президенту Чечни за оказанное содействие в обнаружении и опознании останков моего мужа». Что будет на сей раз и какую работу продемонстрируют теперь уже грузинские эксперты и в какую сторону Тбилиси на сей раз станет пускать «политические стрелы» в случае, если победит версия, что кто-то мог стоять за смертью Гамсахурдия? А если это было все же самоубийство? Один их сыновей первого президента сообщил, что «семья готовит иск в Европейский суд по правам человека, чтобы из Страсбурга доказать убийство». Будем ждать дальнейшего развития событий.