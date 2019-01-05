В Госдуме прогнозируют изменения избирательного законодательства

Москва, , 01:47 — REGNUM Единый день голосования лучше установить весной, а от одномандатных округов вообще следует отказаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его мнению, корректировка избирательного законодательства неизбежна.

«Что точно, на мой взгляд, будет в 2019 году, так это мы скорректируем избирательное законодательство. Сейчас проводятся совещания на серьезном уровне, обсуждается, как это будет меняться. Мы предлагаем несколько принципиальных вещей. Первое — перенести единый день голосования. Лучше это проводить весной, в теплое время года, например, в апреле, и лучше, чтобы это был будний день. Тогда явка больше и летом люди, задействованные в выборах, будут отдыхать», — отметил Нилов.

По его словам, сейчас у большинства граждан, которые задействованы в избирательной кампании, лета нет. Речь идет не только о помощниках кандидатов, но и об организаторах выборов. Например, об избирательных компаниях, в которые входя учителя и другие сотрудники различных бюджетных учреждений.

Это не единственное изменение, которое необходимо, уверен депутат.

«Мы также предлагаем отказаться от одномандатных округов, вернуться просто к пропорциональной системе. Впереди выборы в Мосгордуму. Если раньше московские власти были уверены, что все будет гладко, то последние выборы мэра уже показали, что надо задуматься. По одномандатным округам в Москве, да и не только, могут пройти достаточно одиозные фигуры и они уже обкатали эту технологию. Им самое главное — мобилизовать избирателя в то время как власть «сушит» явку. И они мобилизуют своих избирателей, те приходят и, поймав протестную волну, чаще всего голосуют против представителей власти. Так что изменения в избирательном законодательстве уже назрели», — отмечает Нилов.