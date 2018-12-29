«Загребский формат»: Европа без НАТО?

Владимир Водушек, , 17:06 — REGNUM

В минувшие выходные в столице Хорватии Загребе состоялось международное экспертное совещание «Загребский формат / Zagreb Format».Оно было посвящено перспективе создания общеевропейских вооружённых сил и связанным с этим процессом рискам и возможностям региональных государств Евросоюза. Тема нового военного объединения Европы обрела особую актуальность в последние месяцы в связи с соответствующими высказываниями руководителей стран — лидеров ЕС президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Организатором «Загребского формата» выступил председатель Союза Антифашистов и ветеранов Хорватии Франьо Хабулин. В совещании приняли участие общественные деятели и эксперты из Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины и Австрии.

Открывая «Загребский формат», Франьо Хабулин, заявил:

«Историческая возможность демонтажа НАТО после краха Варшавского договора, была упущена, когда все было в пользу этого. А Европа должна действовать в своих интересах в направлении формирования собственных оборонительных вооруженных сил. Насколько я знаю, идея панъевропейских вооруженных сил, в качестве сил объединенной Европы, уже в то время имела значительную поддержку среди более мелких членов НАТО. Но глобальные политические отношения, в первую очередь американо-российские, не позволили осуществить идею панъевропейских вооруженных сил как способствующую усилению Франции и Германии, и даже приблизиться к ее конкретизации. Я думаю, в настоящий момент общепризнанно, что Объединенная Европа должна найти способ проводить собственную внешнюю политику в области безопасности и обороны. Но общая оборонительная политика без общих вооруженных сил не имела бы смысла. Это более широкий политический и социальный контекст, в котором Европейские вооруженные силы становятся предметом наших дебатов. Европейская безопасность — это не академическая, а жизненная проблема»

Депутат парламента Хорватии от Социал-демократической партии Йошко Клицович, бывший заместитель министра иностранных дел Хорватии, в своём докладе подчеркнул основополагающую общеевропейскую ценность антифашизма и опасность роста популярности наследников гитлеровских коллаборационистов усташей и призвал к осторожной позиции относительно «политического перехода» к общеевропейским вооружённым силам:

«Эта встреча в «Загребском формате» свидетельствует, что антифашисты в Хорватии думают не только об истории, но и о будущем, потому что тема, о которой мы говорим сегодня — общеевропейская армия, тема будущего, будущего Европейского Союза и Хорватии в этом Европейском Союзе.

Позитивные ценности, на которых была основана современная Хорватия, это антифашистские ценности в дополнение к войне за Родину, потому что вся Европа основана на них. И Хорватия как часть Европы или как суверенное национальное государство также. Таким образом, мы должны поднять наш голос в защиту наших ценностей. К сожалению, мы видим, что Хорватия полна символов бывшего усташского фашистского движения. Недавно мы направили запрос правительству из-за лозунга «За дом готовы», который связан с движением усташей. Мы требуем, чтобы все знаки отличия, все признаки усташского или фашистского движения были изъяты из публичного пространства Республики Хорватии. Этот запрос был отклонен в хорватском парламенте, что также вызывает у многих сомнение в том, что дела идут лучшим образом. Поэтому очень важно, чтобы все, кто верит в ценности антифашизма, действовали сообща в соответствии с этими ценностями…

У военного командования своя логика. В Европейском совете сейчас заседает 28 человек, которые не могут прийти к единому мнению по поводу ни одного серьезного военно-политического вопроса — идет ли речь о Ближнем Востоке или о признании Косово. Можем ли мы поэтому ожидать, что это политическое руководство станет руководством европейской армии? Насколько это реалистично?

Готовы ли национальные государства поделиться результатами исследований в области военных технологий? Получит ли Хорватия это от Франции и Германии, сохранится ли это как национальное достояние и ценность, которую вы не разделяете, потому что высокие технологии важны, в них вложены значительные средства? Готовы ли страны обмениваться разведывательной информацией в той же степени, что и в одной общей стране?

Каждый трезвомыслящий человек понимает, что хорошо обладать способностью самостоятельно защищать территорию или политическое пространство Евросоюза. Но вопрос в том, насколько это реально в настоящий момент из-за множества проблем, которые обременяют ЕС. Начиная с принятия решений по вопросу отношений с США и НАТО. 19 стран-членов ЕС являются членами НАТО, где вопросы будут дублироваться. Малые государства не имеют денег для финансирования двойного присутствия в НАТО или в европейской армии. В настоящее время мы интегрированы в НАТО. Здесь мы успешно взаимодействуем. Ставить под сомнение то, что работает, в настоящий политический момент неразумно. Поэтому Хорватия должна продолжать сотрудничать с НАТО, она должна укреплять эту организацию. Но мы не слепы к тому, что происходит вокруг. Политика президента Трампа, которая всё больше вызывает недоумения в Европе и мнения о том, что НАТО для Европы — не только безопасность. Она также должна создавать свои собственные возможности. В настоящее время мы находимся в процессе политического перехода Но мы должны оставаться реалистами и не должны сосредотачивать свою энергию на том, чего не произойдет, чтобы однажды не оказаться в кризисной ситуации, не зная, как на неё ответить».

Участник совещания, председатель Союза борцов за идеалы народно-освободительной борьбы Словении Тит Турншек в своём выступлении подчеркнул:

«Идея европейских вооруженных сил не нова. Инициатива исходила от Тони Блэра и была озвучена в 1998 году в Сен-Мало, когда Блэр встретился с представителями Франции. Они приняли совместную декларацию, в которой говорилось, что Европа должна функционировать автономно. Идея резко не совпадала со скоростью принятия общеевропейских решений. Затем был принят план создания подразделений быстрого реагирования к 2003 году численностью около 60 000 солдат. ЕС планировал, что они будут работать в контексте антикризисного управления. В перспективе эти силы должны были включать 100 морских подразделений и 350 самолетов. Ожидалось, что в Брюсселе будет постоянное командование из примерно 100 офицеров. В дебатах, вызванных этим решением, Соединенные Штаты продемонстрировали очень нервную реакцию. Это было компенсировано решением, согласно которому ЕС в первую очередь займётся предотвращением и регулированием кризисов, которые происходят внутри стран, а не в межгосударственных спорах. В то же самое время Польша, Чехия и Словакия были немедленно приняты в НАТО. Затем НАТО начало расширяться, и начали говорить о новой и старой Европе.

В 2004 году министры обороны и министры иностранных дел 25 стран приняли решение о создании 13 мобильных боевых групп. Каждая группа будет иметь 1500 солдат и может находиться в зоне кризиса в течение 10−15 дней. Эти боевые группы должны действовать на расстоянии до 6000 километров, максимум четыре месяца, и подготовить местность к прибытию более крупных подразделений. Ожидалось, что первые группы будут готовы к 2005 году. Общий план должен был быть реализован к 2007 году. Очень важны два решения: развитие потенциала в направлении урегулирования кризисов и создание агентства по развитию оборонного потенциала в области исследований и закупок оружия. До сих пор европейские силы не были предназначены для самостоятельного проведения оборонительных операций. Общая политика безопасности и обороны, которая также включает в себя боевые силы, должна в конечном итоге означать, что это одна из крайностей, в которой эти отношения рано или поздно будут развиваться между европейскими вооруженными силами и НАТО.

Первоначально это было задумано как стратегическое партнерство между ЕС и НАТО, но в долгосрочной перспективе это, безусловно, будет означать конец НАТО, потому что Европа пойдет своим путем в достижении своих оборонных возможностей. Предусмотренные европейские силы могут стать первым шагом на пути к объединенной европейской армии под контролем ЕС. Как только будет создана автономная европейская армия, это будет сила, которая могла бы стать тем, что хотелось бы европейскому правительству. Но на данный момент этого правительства нет. Создание европейской идентичности означает лояльность и чувство принадлежности к сообществу Европейского Союза. Национальные мифы 19 и 20 веков оказали огромное влияние на события не только в Европе, но и во всем мире. При создании европейской идентичности это не просто замена новым большим европейским мифом или крупной европейской нацией, которая навязывает чувства своему народу.

Однако необходимо создать минимальный выбор общих ценностей, без которых ни одно сообщество не сможет выжить в долгосрочной перспективе. Рано или поздно мы придем к ситуации, в которой подавляющему большинству европейцев потребуется солидарность, чтобы сделать ЕС эффективным и работоспособным.

Если кто-то может угрожать Европе, по крайней мере, в ближайшем будущем, это только США. Мы являемся конкурентами во многих ситуациях на разных рынках. Политика Трампа подтверждает это тем более. Правда в том, что Европа и США во многом не согласны. Если европейская интеграция будет остановлена, то ЕС останется только сообществом европейских интересов без какой-либо политической власти. Я думаю, что даже без какой-либо реальной военной силы».

Экспертное совещание «Загребский формат» приняло Декларацию, в которой, в частности содержится требование сделать Европу свободной от НАТО и ядерного оружия, а также указывается на риски, связанные с противодействием администрации США планам дальнейшей европейской интеграции на основе военно-политического суверенитета.

По материалам http://topnews.si/ и http://exfor.si/