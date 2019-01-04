Законопроект о льготах для адвокатах вносится в Госдуму

Москва, , 05:23 — REGNUM Правила для адвокатов, которые хотят стать судьями, должны стать проще, чтобы снизить долю обвинительных приговоров в судах. Соответствующий законопроект внесет в начале 2019 года группа депутатов фракции «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый зампредседателя фракции эсеров в Госдуме Михаил Емельянов.

«Наша фракция весьма обеспокоена обвинительным уклоном наших судов: у нас всего 0,2% оправдательных приговоров. Даже в сталинское время, которое считается временем репрессий, было 10% оправдательных приговоров», — объясняет Емельянов.

По его словам, одна из причин такой статистики в том, что судьями чаще всего становится работники силовых ведомств. К ним, в частности, относятся прокуроры и следователи, но не адвокаты.

«Отсюда и тот факт, что в ходе дела у судьи преобладает обвинительное мышление. Выходит, что раз ты попал в суд, ты априори виноват. Мы же предлагаем усовершенствовать норму, касающуюся необходимого юридического стажа для адвокатов, которые могут стать судьями», — отметил Емельянов.

Сегодня обязательный стаж для адвокатов составляет пять лет. Депутаты предлагают урезать его до трех.

«Таким образом, у адвокатов появится хоть какая-то льгота и мы будем двигаться в сторону преодоления обвинительного уклона, который, к сожалению, господствует при рассмотрении дел», — отметил Емельянов.