В Госдуме прогнозируют напряжение на российско-украинской границе

Москва, , 02:48 — REGNUM Конфликт Украины и РФ в 2019 году не завершится — Украина, наоборот, будет накалять его до предела и области РФ, которые граничат с ней, будут все время находится в неспокойном положении. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Сложившаяся на Украине ситуация — это тлеющий и не затихающий скандал. Теперь там вовсю идет церковный раскол, который тоже спокойно не закончится», — считает Нилов.

По его словам, украинская сторона в 2019 году будет делать все, чтобы нагнетать ситуацию, особенно учитывая предстоящие президентские выборы в стране.

«В 2019 году это все будет только еще больше накручиваться, усугубляться, а ситуация дойдет до точки кипения. И все эти заявления про Бандеру, возврат наград, изготовление монет, воспевание пособников фашизма — это, конечно, будет использоваться. При этом она надо понимать, что Украина разношерстная и есть те, кто это крайне негативно воспринимает. Но это будет постоянно будоражить наших граждан, которые живут на границе с Украиной, конфликт в Ростовской, Белгородской областях продолжится. Геополитическая ситуация спокойной не будет», — уверен Нилов.