Пятница, 4 Января 2019 года
02:48:05 МСК

В Госдуме прогнозируют напряжение на российско-украинской границе

Политика

«Ситуация дойдет до точки кипения»

Москва, 4 января 2019, 02:48 — REGNUM  Конфликт Украины и РФ в 2019 году не завершится — Украина, наоборот, будет накалять его до предела и области РФ, которые граничат с ней, будут все время находится в неспокойном положении. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Сложившаяся на Украине ситуация — это тлеющий и не затихающий скандал. Теперь там вовсю идет церковный раскол, который тоже спокойно не закончится», — считает Нилов.

По его словам, украинская сторона в 2019 году будет делать все, чтобы нагнетать ситуацию, особенно учитывая предстоящие президентские выборы в стране.

«В 2019 году это все будет только еще больше накручиваться, усугубляться, а ситуация дойдет до точки кипения. И все эти заявления про Бандеру, возврат наград, изготовление монет, воспевание пособников фашизма — это, конечно, будет использоваться. При этом она надо понимать, что Украина разношерстная и есть те, кто это крайне негативно воспринимает. Но это будет постоянно будоражить наших граждан, которые живут на границе с Украиной, конфликт в Ростовской, Белгородской областях продолжится. Геополитическая ситуация спокойной не будет», — уверен Нилов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить