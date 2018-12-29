Россия и Турция обсуждают демилитаризацию зоны «Идлиб» в Сирии

Москва, , 17:01 — REGNUM Российская и турецкая делегации обсуждают в Москве реализацию меморандума о демилитаризованной зоне в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии, сообщает 29 декабря РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Во встрече принимают участие министры обороны, главы МИД и разведслужб двух государств.

«Мы рассмотрели те действия, которые будем предпринимать, для того чтобы выполнить этот меморандум, для того чтобы устранять какие-либо проблемы», — цитирует «РИА Новости» слова министра иностранных дел Турции.

По утверждению Чавушоглу, подписав осенью 2018 года этот меморандум Россия и Турция смогли обеспечить спокойствие в регионе и продвижение процесса политического урегулирования.

Кроме того, глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара, как и Москва, выступают за территориальную целостность Сирии, и будут противостоять всем, кто не согласен с этим.

«Анкара и Москва едины во мнении о необходимости уничтожения всех террористических организаций в Сирии. Анкара продолжит тесное сотрудничество с Москвой и Тегераном по Сирии и региональным вопросам», — сказал Мевлют Чавушоглу.

Напомним, военная операция сирийской армии по освобождению Идлиба от боевиков была отменена по просьбе президента Турции, предложившего план демилитаризации зоны «Идлиб». На данный момент засевшие там боевики практически ежедневно обстреливают позиции сирийских военных и населенные пункты в прилегающих провинциях Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Москву прибыла делегация высокопоставленных членов правительства Турции, среди которых официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Ранее сообщалось, что работа этой делегация может предварять визит в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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