Спикер Госдумы представит Россию на инаугурации президента Бразилии

Москва, , 00:00 — REGNUM 1 января 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонаро.

В рамках визита также запланирована встреча Вячеслава Володина с председателем палаты депутатов Национального конгресса Федеративной Республики Бразилии Родриго Майя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Срок полномочий президента Бразилии — четыре года.

Болсонару никогда не скрывал ностальгии по временам военной диктатуры 1964−1985 годов, военный переворот, положивший начало правлению хунты, он называл «защитой демократии». Болсонару критиковал чилийского диктатора Аугусто Пиночета за то, что тот недостаточно активно ликвидировал своих оппонентов. Западные СМИ называют нового бразильского лидера «тропическим Трампом».