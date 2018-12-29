Леонид Слуцкий: Несмотря на «хайли лайкли» правда будет за Великой Россией!

Москва, , 15:32 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) поздравляет читателей ИА REGNUM с Новым годом:

Дорогие друзья!

Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2018 стал для России продолжением череды испытаний и борьбы. Давно против нас так ожесточённо не играли, откровенно ломая все своды международных правил и норм. Вводились новые и абсолютно надуманные санкции, развертывалась масштабная дипломатическая война, а принцип «хайли лайкли», наверное, по итогам этого года прочно закрепится в западных политических методичках как новый инструмент сдерживания.

Тем не менее мы снова выстояли, мы на пути развития, мы на пути движения к построению многополярного мира, и правда рано или поздно будет за нами, за Великой Россией.

Желаю счастья, удачи, здоровья, мира и благополучия каждой семье, любви к своей Родине и процветания всем россиянам!!!

Искренне ваш, Леонид Слуцкий».