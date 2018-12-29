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Юнкер пытался добиться исключения партии «Фидес» из «семьи» ЕНП

Политика

«Ценности правящей венгерской партии несовместимы с ценностями ЕНП»

Брюссель, 29 декабря 2018, 14:48 — REGNUM  Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер просил исключить правящую венгерскую партию «Фидес» из Европейской народной партии (ЕНП). Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Die Welt 29 декабря.

«Я просил ЕНП исключить венгерскую партию «Фидес» Виктора Орбана. Я думаю, что христианско-демократические ценности, на которых основывается ЕНП, более несовместимы с политикой «Фидес», — сказал он.

Но коллеги Юнкера отклонили его просьбу.

Напомним, в ЕНП входят консервативные партии стран Евросоюза, в том числе немецкий «Христианско-демократический союз», Австрийская народная партия, Народная партия Испании, французская партия «Республиканцы» и другие. ЕНП — крупнейшая партия из представленных в Европейском парламенте.

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