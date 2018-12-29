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В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии

Политика

Говоря об интеграции, нужно иметь в виду движение Москвы и Минска друг к другу, а также расширение союзнических отношений, подчеркнул Песков

Москва, 29 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии не предполагает полного воссоединения государств, заявил 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, говоря об интеграции, нужно иметь в виду движение Москвы и Минска друг к другу, а также расширение союзнических отношений.

«Речи о каком-то присоединении не идет. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с наступающим Новым годом.

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Союзное государство России и Белоруссии
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