Бахрейн открыл границы для Саудовской Аравии в качестве исключения

Манама, , 14:36 — REGNUM Власти Бахрейна открыли границы для подданных Саудовской Аравии на время школьных каникул, сообщает 29 декабря Al Arabia.

Причиной подобного решения стали серьезные сложности на границе, вызвавшие суету и задержку, поэтому королевство приняло подобное решение.

«По случаю школьных каникул королевство Бахрейн разрешит въезд гражданам Саудовской Аравии без каких-либо пограничных процедур», — говорится в заявлении правительства.

Напомним, отношения между Саудовской Аравией и Бахрейном можно характеризовать как союзнические. Стороны очень часто согласуют свою деятельность на международной арене. В частности, одновременно страны приняли решения разорвать дипломатические отношения с Катаром.

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