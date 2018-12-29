Путин поздравил с Новым годом президентов Таджикистана и Казахстана

Москва, 29 декабря 2018, 14:30 — REGNUM Сегодня, 29 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщается на сайте Кремля.
Глава российского государства поздравил глав двух стран с наступающим Новым 2019 годом и пожелал здоровья и всего самого наилучшего.
Также обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между странами.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в ходе личной встречи в Кремле президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с наступающим Новым годом.
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