Избран новый мэр дагестанского Кизилюрта

Кизилюрт, Дагестан, , 14:28 — REGNUM Новый глава дагестанского Кизилюрта избран депутатами городского собрания. Им стал Малик Патахов, получивший поддержку всех 20 местных депутатов, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации муниципалитета.

Малик Патахов является уроженцем Тарумовского района Дагестана. В разные годы он работал в комитете по земельным ресурсам землеустройства республики и в отделе управления Росреестра по Кизилюртовскому району. С июля 2014 года по настоящее время занимал должность начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Кизилюрта.

Напомним, на посту главы города Малик Патахов сменил Алмаза Бекова, занимавшего эту должность с ноября 2013 года. Помимо Патахова в финальном этапе выборов также участвовал заместитель начальника отдела экономики администрации города Батырбек Минбулатов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 декабря добровольно сложил полномочия мэр дагестанского Избербаша Абдулмеджид Сулейманов, возглавлявший город более 10 лет — с 2008 года. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен Магомед Исаков, работавший заместителем Сулейманова с октября 2015 до конца 2017 года.