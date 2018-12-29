Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Новым годом

Москва, , 14:19 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с наступающим Новым годом. Об этом сообщает 29 декабря пресс-служба Кремля.

«Я также хочу поздравить Вас с Новым годом, россиян, наших братьев, с этим желанным праздником», — сказал белорусский лидер.

«Я со своей стороны и Вас, и всю Белоруссию, всех граждан Белоруссии тоже поздравляю. Желаю счастья и удачи в Новом году», — ответил на поздравление Владимир Путин.

Ранее стало известно, что глава российского государства предложил белорусскому коллеге «сверить часы» по тем вопросам, обсуждение которых было начато в ходе прошлой встречи в Москве.

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