Украина выбрала «реабилитацию антисемитизма» — Центр Симона Визенталя

Иерусалим, , 14:28 — REGNUM Украина стала главной страной, распространяющей ложь о Холокосте и преуменьшающей преступления нацистов, заявили представители Центра Симона Визенталя — директор по делам Восточной Европы Эфраим Зурофф и директор по правительственным делам Марк Вейцман. Об этом сообщил 29 декабря глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

В Центре Визенталя прокомментировали недавнее решение украинских властей о чествовании главаря террористической организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры:

«К сожалению, в последние годы, Украина стала одним из главных распространителей искаженной истории Холокоста целью которой является скрытие или минимизация преступлений, совершенных украинскими националистами».

Зурофф и Вейцман заявили, что Украина выбрала «реабилитацию антисемитизма и цензурирование истории», отметил Долинский.

Напомним, ярким примером вымарывания на Украине преступлений в отношении евреев стал запрет популярной книги известного шведского историка и журналиста Андреса Ридела «Книжные воры». В ней автор посмел упомянуть неприглядные деяния героя нынешней Украины — Симона Петлюры, который прославился массовыми еврейскими погромами на Украине во время Гражданской войны в начале XX века.

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