Новгородский губернатор обсудил с полпредом изменения в здравоохранении

Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Главный акцент на встрече полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сегодня, 29 декабря, был сделан на вопросах развития системы здравоохранения в регионе. Как сообщает пресс-служба полпредства, Александр Гуцан подчеркнул, что в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина органам исполнительной власти Новгородской области необходимо уделить повышенное внимание на решении задач, направленных на снижение уровня смертности.

По словам новгородского губернатора, деятельность региональных властей направлена на повышение эффективности работы системы здравоохранения. Главная задача — сделать медицинскую помощь более качественной и доступной населению, в том числе и для людей, проживающих в малых населённых пунктах. Никитин рассказал полпреду о развитии мобильной медицины и телемедицины, а также об опыте использования мобильных медицинских комплексов.

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Губернатор также сообщил о планах организации отделений эндоваскулярной хирургии в Боровичской и Старорусской межрайонных больницах, а также по их дооснащению необходимой современной медицинской техникой.

«Александр Гуцан рекомендовал проводить более открытую разъяснительную и информационную работу с населением о принимаемых мерах», — отметили в пресс-службе полномочного представителя президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Новгородской области разработало план по снижению смертности в регионе.

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Однако в ряде районов Новгородской области местные жители восприняли планируемые изменения негативно — так, например, в Шимске местные жители выступают против закрытия круглосуточного стационара местной ЦРБ. Новому министру здравоохранения региона Антонине Саволюк пришлось лично доказывать в суде законность увольнения главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской — смену руководства больницы также объяснили мерами по снижению смертности.

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