Россия ввела ограничения на ввоз товаров с Украины

Москва, , 14:05 — REGNUM Российское правительство в ответ на санкции со стороны Украины ввело ограничения на ввоз ряда украинских товаров. Соответствующее распоряжение 29 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины», — говорится в сообщении микроблога Twitter главы российского правительства.

Позднее стало известно, что меры коснутся промышленных товаров с Украины, а также сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел в действие новые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из России.

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