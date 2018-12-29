Суббота, 29 Декабря 2018 года
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Россия ввела ограничения на ввоз товаров с Украины

Политика

Данные меры — ответ на санкции со стороны киевских властей

Москва, 29 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  Российское правительство в ответ на санкции со стороны Украины ввело ограничения на ввоз ряда украинских товаров. Соответствующее распоряжение 29 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины», — говорится в сообщении микроблога Twitter главы российского правительства.

Позднее стало известно, что меры коснутся промышленных товаров с Украины, а также сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел в действие новые санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из России.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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