Юнкер сомневается в способности Румынии быть председателем в Совете ЕС

Брюссель, 29 декабря 2018, 14:16 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнения по поводу способности Румынии успешно справится с председательством в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом пишет газета Die Welt 29 декабря.
За три дня до передачи эстафеты председательства в ЕС от Австрии к Румынии Юнкер заявил в интервью немецкому изданию, что вряд ли Бухарест «технически хорошо подготовлен».
«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не полностью осознало, что значить председательствовать среди стран ЕС. Благоразумные действия требуют готовности прислушиваться к другим и сильного желания покончить со своими собственными проблемами. У меня есть некоторые сомнения», — сказал Юнкер.
Также он отметил, что внутренние проблемы Румынии не позволяют ей выступать «единым субъектом» на европейской арене.
Напомним, председательство в Совете ЕС передается от государства к государству поочередно каждые полгода. В 2018 году эстафету приняли сначала Болгария, затем Австрия.
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