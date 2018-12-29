Юнкер сомневается в способности Румынии быть председателем в Совете ЕС

Брюссель, , 14:16 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил сомнения по поводу способности Румынии успешно справится с председательством в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом пишет газета Die Welt 29 декабря.

За три дня до передачи эстафеты председательства в ЕС от Австрии к Румынии Юнкер заявил в интервью немецкому изданию, что вряд ли Бухарест «технически хорошо подготовлен».

«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не полностью осознало, что значить председательствовать среди стран ЕС. Благоразумные действия требуют готовности прислушиваться к другим и сильного желания покончить со своими собственными проблемами. У меня есть некоторые сомнения», — сказал Юнкер.

Также он отметил, что внутренние проблемы Румынии не позволяют ей выступать «единым субъектом» на европейской арене.

Напомним, председательство в Совете ЕС передается от государства к государству поочередно каждые полгода. В 2018 году эстафету приняли сначала Болгария, затем Австрия.

Читайте также: Die Welt: председательство Румынии в Совете ЕС — катастрофа для Европы?