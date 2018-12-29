Суббота, 29 Декабря 2018 года
14:10:56 МСК

Заседание Совета политических партий созвали в Танзании

Политика

Представители политических партий соберутся, чтобы выразить свое мнение о новом законе о политических партиях и внести свои поправки

Додома, 29 декабря 2018, 14:10 — REGNUM  В Танзании созвали заседание Совета политических партий. Такое решение приняла Организация регистрации политических партий страны. Мероприятие должно пройти 10 и 11 января 2019 года на Занзибаре, сообщает газета Mtanzania.

Это заседание изначально должно было состояться 21 и 22 декабря 2018 года, однако было перенесено Регистратором политических партий, судьей Францисом Мутунги, который занимает пост генерального секретаря Совета политических партий Танзании.

Главная цель заседания — предложение Советом политических партий поправок к закону политических партий 2018 года. Поправки будут приняты парламентом на рассмотрение 14 января 2019 года.

Информация о том, когда главный регистратор политических партий хочет созвать особое собрание, появилась на прошлой неделе, когда 10 оппозиционных политических партий выразили свое недовольство переносом заседания с декабря 2018 г.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить