Заседание Совета политических партий созвали в Танзании

Додома, , 14:10 — REGNUM В Танзании созвали заседание Совета политических партий. Такое решение приняла Организация регистрации политических партий страны. Мероприятие должно пройти 10 и 11 января 2019 года на Занзибаре, сообщает газета Mtanzania.

Это заседание изначально должно было состояться 21 и 22 декабря 2018 года, однако было перенесено Регистратором политических партий, судьей Францисом Мутунги, который занимает пост генерального секретаря Совета политических партий Танзании.

Главная цель заседания — предложение Советом политических партий поправок к закону политических партий 2018 года. Поправки будут приняты парламентом на рассмотрение 14 января 2019 года.

Информация о том, когда главный регистратор политических партий хочет созвать особое собрание, появилась на прошлой неделе, когда 10 оппозиционных политических партий выразили свое недовольство переносом заседания с декабря 2018 г.