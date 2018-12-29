В Иркутской области проверяют, причастен ли губернатор к незаконной охоте

Иркутск, , 13:46 — REGNUM В Иркутской области разгорелся скандал. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя. При этом, как сообщили 29 декабря ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ, органы следствия проверяют «сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко».

По данным ведомства, днём 5 января 2017 года неустановленные лица незаконно охотились, используя огнестрельное оружие. Охотники добыли медведя, а также других диких животных. При этом разрешительных документов на проведение охоты у них не было, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, они нарушили приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении правил охоты», которым устанавливается период охоты. Сумма ущерба превысила 90 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

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