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Лукашенко на новогоднем балу танцевал с мисс Белоруссия — 2018

Политика

В начале торжественного мероприятия белорусский лидер отметил, что рад присутствию в зале талантливых, нарядных и одухотворенных молодых людей

Лукашенко на новогоднем балу танцевал с мисс Белоруссия — 2018
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко и Мария Василевич на Республиканском новогоднем балу для молодежи

Минск, 29 декабря 2018, 13:36 — REGNUM  На новогоднем балу во Дворце Независимости в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил на тур вальса «Мисс Беларусь — 2018» Марию Василевич. Об этом сообщает 29 декабря «БелТА».

В начале торжественного мероприятия белорусский лидер отметил, что рад присутствию в зале «талантливых, нарядных и одухотворенных молодых людей».

«Благодаря вам этот всегда строгий зал Дворца Независимости сегодня становится неофициальным, нарядным и торжественным», — цитирует агентство слова Лукашенко.

Также сообщается, что на новогодний бал во Дворец Независимости были приглашены около 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, научной и общественной деятельности, творчестве и спорте.

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