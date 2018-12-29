Лукашенко на новогоднем балу танцевал с мисс Белоруссия — 2018

Минск, , 13:36 — REGNUM На новогоднем балу во Дворце Независимости в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил на тур вальса «Мисс Беларусь — 2018» Марию Василевич. Об этом сообщает 29 декабря «БелТА».

В начале торжественного мероприятия белорусский лидер отметил, что рад присутствию в зале «талантливых, нарядных и одухотворенных молодых людей».

«Благодаря вам этот всегда строгий зал Дворца Независимости сегодня становится неофициальным, нарядным и торжественным», — цитирует агентство слова Лукашенко.

Также сообщается, что на новогодний бал во Дворец Независимости были приглашены около 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, научной и общественной деятельности, творчестве и спорте.