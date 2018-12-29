Вячеслава Бутко утвердили в должности главы ростовского МЧС

Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM Временно исполняющего обязанности начальника регионального управления МЧС Вячеслав Бутко утверждён в должности главы ведомства. Об этом 29 декабря информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 28 декабря 2018 года, генерал-майор внутренней службы Вячеслав Сергеевич Бутко назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области», — говорится в сообщении.

Известно, что ранее Бутко служил в спасцентрах Московской и Ивановской областей на руководящих должностях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году руководящий пост в региональном управлении МЧС после четырёх лет работы покинул Валерий Синьков. Как предположили эксперты, одной из причин ухода могла стать его предварительная версия о причине возгорания домов на Театральном спуске 21 августа 2017 года. Региональные СМИ отмечали, что заявление о причинах возгорания жилого квартала в районе Театрального спуска и сыграло с главным спасателем региона злую шутку.

Синьков занял должность в центральном аппарате МЧС в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области представили нового главу управления МЧС