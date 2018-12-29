Суббота, 29 Декабря 2018 года
13:35:45 МСК

Хуситы откроют Ходеду для гуманитарных грузов

Политика

В портовый город войдут 12 кораблей с помощью для мирных жителей

Сана, 29 декабря 2018, 13:33 — REGNUM  Йеменские хуситы заявили о договоренности с правительством страны открыть проход из Саны в Ходейду для возможности предоставить гуманитарную помощь, сообщает 29 декабря Al Arabia.

«Соглашение было достигнуто между хуситами и представителями правительства. Обе стороны согласились также позволить заход 12 судов с гуманитарной помощью в порт Ходейда», — говорится в заявлении хуситов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Йемена обвинили хуситов в срыве обмена военнопленными

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить