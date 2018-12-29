Хуситы откроют Ходеду для гуманитарных грузов

Сана, , 13:33 — REGNUM Йеменские хуситы заявили о договоренности с правительством страны открыть проход из Саны в Ходейду для возможности предоставить гуманитарную помощь, сообщает 29 декабря Al Arabia.

«Соглашение было достигнуто между хуситами и представителями правительства. Обе стороны согласились также позволить заход 12 судов с гуманитарной помощью в порт Ходейда», — говорится в заявлении хуситов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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