Более трети жителей ФРГ хотели бы досрочной отставки Меркель — опрос

Берлин, , 13:24 — REGNUM Более трети граждан Германии хотели бы, чтобы канцлер Ангела Меркель отказалась от своей должности досрочно. Таков результат опроса института YouGov, проведенного по запросу агентства Deutsche Presse-Agentur, пишет газета Die Welt 29 декабря.

38% опрошенных хотят, чтобы Ангела Меркель отказалась от полномочий досрочно. Как показывает статистика, это в основном избиратели партии «Альтернатива для Германии» и примерно половина избирателей Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и «Левых».

43% респондентов не хотели бы досрочной отставки Меркель. И почти каждый пятый респондент — 19% — не имеет какого-либо мнения по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Меркель уступила пост председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Меркель возглавляла партию 18 лет. В октябре она заявила, что по истечении срока своего четвертого канцлерства в 2021 году больше не будет претендовать на эту должность.