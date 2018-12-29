Блокада Крыма обернулась для Украины колоссальными потерями — Семиноженко

Киев, , 13:17 — REGNUM Украина теряет ежегодно сотни миллионов долларов из-за блокады Крыма. Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат. Итоги» на телеканале NewsOnе заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко, добавив, что эти средства могли бы пойти на развитие экономики страны, в том числе на развитие энергосистемы, что положительно бы сказалось на снижении тарифов для населения.

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Путин: блокада Крыма — преступление, устроенное «удивительными идиотами»

«Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрывов связей», — заявил политик.

Семиноженко подверг критике действия радикалов, которые в 2015 году взорвали высоковольтные вышки на границе с Крымом.

«Это тоже негативный вклад», — уверен бывший вице-премьер.

Назвал политик и цели перекрытия Киевом водоснабжения полуострова — для того, чтобы «крымчане ещё больше полюбили материковую Украину».

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году после совершённого на Украине госпереворота. 16 марта жители полуострова провели всенародный референдум, на котором подавляющим большинством голосов высказались за отделение от Украины. В Киеве итоги референдума не признают, как и на Западе, и не теряют надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию.

Напомним, в ноябре 2015 года была устроена энергетическая блокада Крыма. Бандеровцы совместно с представителями организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали опоры ЛЭП, по которым с территории Украины подавалась электроэнергия на полуостров. Многие города Крыма остались без электроснабжения.

Кроме того, после воссоединения Крыма с Россией украинские власти перестали подавать воду в Северо-Крымский канал, из которого пресная вода поступала в Крым. Местные власти были вынуждены срочно бурить скважины, чтобы обеспечить населенные пункты пресной водой.