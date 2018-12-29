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В ЕС назвали «необоснованной» высылку своего посла из ДР Конго

Политика

В преддверии президентских выборов в Демократической Республике Конго был выслан посол от Европейского союза

Киншаса, 29 декабря 2018, 13:39 — REGNUM  Европейский союз назвал «необоснованной» высылку своего посла из Демократической Республики Конго (ДРК) в преддверии важных для страны выборов, которые пройдут 30 декабря 2018 года. Об этом сообщает BBC Swahili.

«Приказ Барту Оуври покинуть страну в течение 48 часов незаконен», — сказал спикер ЕС.

В ДРК сообщили, что приняли это решение в ответ на санкции ЕС в отношении одного из кандидатов в президенты от правящей партии — Эммануэля Рамазани Шадари.

Санкции против Шадари были введены в 2017 году за «нарушения прав человека, в том числе жестоких мер против оппозиции».

10 декабря министры ЕС продлили ограничительные меры, среди которых — заморозка счетов и запрет на путешествия. Также санкции распространяются на 13 чиновников за «саботаж выборов и нарушения прав человека» в стране.

27 декабря советник министра по международным отношениям ДРК Леонард Ше Окитунду отметил, что правительство страны требует немедленной отмены санкций, но Евросоюз отказался.

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Евросоюз и страны Африки
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