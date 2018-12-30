Воскресенье, 30 Декабря 2018 года
15:06:05 МСК

Выполнила ли в уходящем году российская дипломатия поставленные задачи?

Политика

Что сумела и что не смогла сделать Россия на международной арене в 2018 году

Выполнила ли в уходящем году российская дипломатия поставленные задачи?
Иван Шилов © ИА REGNUM
МИД РФ

Москва, 30 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  Задачи, перечисленные главой МИД РФ Сергеем Лавровым на 2018 год, включали в себя пять пунктов. В чем они состояли и удалось ли их выполнить к концу года, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Список задач включал в себя сохранение иранской ядерной сделки, борьбу с терроризмом в Сирии, урегулирование кризиса на Украине, разрядку обстановки вокруг ядерной программы КНДР, снижение конфликта между Палестиной и Израилем. В той части пресс-конференции Владимира Путина, которая касалась внешней политики, во многом и содержался отчет о проделанной за этот год работе.

Если подходить к вопросу формально, то успешно выполненными можно признать только две задачи из пяти — это очевидные успехи в Сирии; можно считать успешно завершенным и процесс, связанный с Северной Кореей, где в результате российских и китайских усилий продолжается сближение двух Корей, а уровень напряженности постоянно снижается. И даже с теми задачами, которые выглядят нерешенными, такими как кризис на Украине или иранская ядерная сделка, дело не настолько провально, как нередко думают. В чем состоят успехи?

Читайте статью Два из пяти, или Российские внешнеполитические итоги 2018 года и другие публикации Александра Запольскиса о международной политике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить