Прошла очередная встреча в рамках межкорейского офиса связи

Кэсон, КНДР (Северная Корея), , 12:57 — REGNUM Продолжаются мероприятия по восстановлению связей, прерванных в свое время между двумя частями Корейского полуострова. В пограничном Кэсоне прошла встреча руководителей межкорейского офиса связи, обсудивших состояние и меры по развитию двусторонних отношений, сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление министерства Южной Кореи по делам национального объединения Пэк Дэ Хена.

Стороны обсудили межкорейские проекты, запущенные в переломном для их отношений 2018 году, а также пути их дальнейшей реализации и развития.

Отметим, что межкорейский офис связи, призванный обеспечить круглосуточные контакты между сторонами, начал работу в сентябре 2018 года; в его составе находятся около 30-ти представителей Юга и 20-ти — Севера.