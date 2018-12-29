Суббота, 29 Декабря 2018 года
12:57:05 МСК

Прошла очередная встреча в рамках межкорейского офиса связи

Политика

Две Кореи углубляют взаимопонимание

Кэсон, КНДР (Северная Корея), 29 декабря 2018, 12:57 — REGNUM  Продолжаются мероприятия по восстановлению связей, прерванных в свое время между двумя частями Корейского полуострова. В пограничном Кэсоне прошла встреча руководителей межкорейского офиса связи, обсудивших состояние и меры по развитию двусторонних отношений, сообщает 28 декабря Синьхуа со ссылкой на заявление министерства Южной Кореи по делам национального объединения Пэк Дэ Хена.

Стороны обсудили межкорейские проекты, запущенные в переломном для их отношений 2018 году, а также пути их дальнейшей реализации и развития.

Отметим, что межкорейский офис связи, призванный обеспечить круглосуточные контакты между сторонами, начал работу в сентябре 2018 года; в его составе находятся около 30-ти представителей Юга и 20-ти — Севера.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить