Новый президент Бразилии пересмотрит решения прежнего

Бразилиа, , 12:51 — REGNUM В Бразилии готовятся к инаугурации вновь избранного президента Жаира Болсонару, имеющего репутацию националиста, которая намечена на 1 января 2019 года, сообщает 28 декабря Синьхуа.

Переходная группа нового президента обнародовала документ для СМИ, пообещав в первые 10 дней после прихода к власти обнародовать приоритеты своего правления, а затем приступить к инвентаризации решений, принятых в последние два месяца правительством уходящего президента Мишеля Темера, решив, стоит их выполнять или нет.

Прежде всего, пересмотру подвергнутся политические решения прежнего правительства, связанные с ожесточенной внутриполитической борьбой, которая сопровождала подготовку и проведение прошедших президентских выборов, выигранных Болсонару.

Напомним, что Бразилия — единственная латиноамериканская страна, представленная в группе БРИКС, в которую входят и Россия с Китаем.