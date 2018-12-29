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Новый президент Бразилии пересмотрит решения прежнего

Политика

В этой стране готовятся к инаугурации Жаира Болсонару

Бразилиа, 29 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  В Бразилии готовятся к инаугурации вновь избранного президента Жаира Болсонару, имеющего репутацию националиста, которая намечена на 1 января 2019 года, сообщает 28 декабря Синьхуа.

Переходная группа нового президента обнародовала документ для СМИ, пообещав в первые 10 дней после прихода к власти обнародовать приоритеты своего правления, а затем приступить к инвентаризации решений, принятых в последние два месяца правительством уходящего президента Мишеля Темера, решив, стоит их выполнять или нет.

Прежде всего, пересмотру подвергнутся политические решения прежнего правительства, связанные с ожесточенной внутриполитической борьбой, которая сопровождала подготовку и проведение прошедших президентских выборов, выигранных Болсонару.

Напомним, что Бразилия — единственная латиноамериканская страна, представленная в группе БРИКС, в которую входят и Россия с Китаем.

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Выборы президента Бразилии
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