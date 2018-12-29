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МИД РФ обратился к российским гражданам, находящимся в Египте

Политика

В сообщении внешнеполитического ведомства выражаются соболезнования родным и близким вьетнамских туристов и других погибших

Москва, 29 декабря 2018, 12:40 — REGNUM  Российским гражданам, находящимся в Египте, рекомендуется не посещать районов повышенной террористической опасности, говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В сообщении внешнеполитического ведомства РФ выражаются соболезнования родным и близким вьетнамских туристов и других погибших 28 декабря в теракте в районе пирамид Гизы.

«Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов», — отметили в ведомстве.

Напомним, 28 декабря в Каире в районе пирамид Гизы был совершен подрыв самодельного взрывного устройства. В результате пострадал автобус, перевозивший вьетнамских туристов, погибли четверо человек, еще 12 получили ранения.

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Теракты в Египте
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