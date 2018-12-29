Суббота, 29 Декабря 2018 года
12:39:51 МСК

Путин и Назарбаев обсудили российско-украинские отношения

Политика

Телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы

Астана, 29 декабря 2018, 12:39 — REGNUM  Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2018 году, сообщили 29 декабря в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили региональную и международную повестку дня, в том числе ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. Главы государств обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря состоялись телефонные переговоры между президентом Украины Петром Порошенко и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Казахстанский лидер выразил готовность оказать содействие в разрешении конфликта в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан готов помочь в урегулировании ситуации в Донбассе – Назарбаев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить