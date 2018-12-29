Путин и Назарбаев обсудили российско-украинские отношения

Астана, , 12:39 — REGNUM Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2018 году, сообщили 29 декабря в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили региональную и международную повестку дня, в том числе ситуацию в отношениях между Россией и Украиной. Главы государств обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря состоялись телефонные переговоры между президентом Украины Петром Порошенко и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Казахстанский лидер выразил готовность оказать содействие в разрешении конфликта в Донбассе.

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