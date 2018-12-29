El País: Брюссель готовится к худшему — к турбулентному 2019 году

, , 12:28 — REGNUM Брюссель готовится вступить в турбулентный 2019 год со страхом беспрецедентного институционального надлома. Европейский союз (ЕС) в наступающем году столкнется с выборами в Европарламент и обновлением руководящих постов, риском внутреннего дефолта с уходом Великобритании, риском политической фрагментации и слабости правительств многих стран. Брюссель готовится в спешке, чтобы попытаться избежать опасностей, пишет испанская газета El País 29 декабря.

Что может произойти в 2019-м? Полугодовое председательство Румынии в Совете ЕС порождает опасения — мало кто верит, что эта страна справится с задачей. Развод с Великобританией не сулит ничего хорошего. Политики ожидают «вмешательства троллей» в европейские выборы. А в Европарламенте треть мест могут занять евроскептики из крайне левого и крайне правого крыла.

В Европейском совете почти половина государств имеет правительства, состоящие из меньшинства. Руки Европейской комиссии будут связаны выборами в течение первого триместра года. Бюджеты некоторых стран застряли в процессе подготовки и появятся с опозданием. В связи с этим механизмы ЕС вошли в режим предотвращения кризиса.

Согласно источникам из Брюсселя, неизбежным решением станет продление нынешнего мандата Европейской комиссии, который по правилам должен истечь 31 октября. По итогам выборов впервые за 60 лет истории в состав Комиссии, скорее всего, войдут не только представители традиционных партий (народных, социалистических, либеральных), но и представители крайне правых или крайне левых, которые присутствуют в правительствах таких стран, как Италия, Австрия, Греция. Выбор 27 комиссаров станет титанической задачей для будущего председателя Еврокомиссии. И работа новой команды может быть отложена на несколько недель или месяцев.

Каждый кандидат в Еврокомиссию должен пройти через одобрение комитета Европарламента. «А какой парламентский комитет утвердит кандидата Сальвини? (Маттео Сальвини — лидер правой итальянской партии «Лига», министр внутренних дел Италии — прим. ИА REGNUM)» — спрашивает высокопоставленный источник в Брюсселе.

Издание отмечает, что первая задача заключалась в том, чтобы под полугодовым председательством Австрии в 2018 году ускорить завершение многочисленных законодательных проектов (от запрета одноразовых пластиков до установления новых целевых показателей выбросов CO₂), которые будут утверждены в течение последних недель работы нынешнего парламента.

Комиссия также опубликовала планы на случай непредвиденных обстоятельств, учитывая риск того, что Великобритания может покинуть ЕС 29 марта без соглашения. Брюссель также уже готовит планы по возможной отсрочке Брексита, хотя некоторые страны, такие как Испания, считают, что эта отсрочка не должна выходить за рамки июля.

На внешнем фронте Еврокомиссия издала инструкции к тому, как попытаться оградить майские выборы в Европейский парламент от риска компьютерных атак и фальшивых информационных кампаний, часто приписываемых России.

Усилия Брюсселя в предстоящие месяцы будут направлены на то, чтобы упростить процесс принятия решений, чтобы избежать возможных вето «самых неудобных партнеров» и не допустить, чтобы ЕС впал в постоянный паралич. Другим фронтом будет усиление контроля над фундаментальными ценностями, прежде всего Брюссель опасается дрейфа таких партнеров, как Польша, Венгрия, Словакия или Румыния.

В январе Еврокомиссия изучит возможности для принятия решений большинством в определенных областях налогообложения; в марте — в областях энергетики и изменения климата; и в апреле — в сферах социальной политики.