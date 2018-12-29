Москва перехватила инициативу у Анкары на севере Сирии

Владимир Васильев, , 13:08 — REGNUM

События вокруг сирийского Манбиджа, который находится в провинции Алеппо, получили несколько иной вектор развития 25 декабря. Именно в этот день курдские отряды Народных защитников, составляющие костяк Сирийских демократических сил, передали под контроль Сирийской арабской армии небольшой городок Аль-Аримех. Он расположен к юго-западу от Манбиджа.

Вместе с сирийскими военными в Аль-Аримех вошли и подразделения российской военной полиции.

На данные шаги курдские формирования пошли вынужденно, опасаясь на фоне вывода войск США из Сирии военной операции Турции, которая считает захват региона Манбиджа своей приоритетной целью.

Стратегическая важность Манбиджа высока: он близко расположен к городу Алеппо (около 85 километров) и к реке Евфрат. Город находится вдоль ключевого шоссе Алеппо — Ракка. Потеря данного населенного пункта для сирийской армии будет означать потерю прямого маршрута к столице провинции Ракка городу Ракка.

С утра 28 декабря появились сообщения о том, что Сирийская арабская армия по договоренности с Сирийскими демократическими силами вошла в Манбидж, и в городе вывешены флаги Сирийской Арабской Республики.

2 Kurdishstruggle Курды

Далее появилось официальное заявление курдских отрядов Народных защитников, которые ввиду угрозы вторжения в северную Сирию турецкой армии и повторения сценария по перезаселению Эль-Баба, Джараблюса и Африна пригласили сирийские правительственные войска принять под свой контроль территорию, откуда были выведены их отряды, в том числе Манбидж.

Курдские формирования же намерены сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всему фронту к востоку от Евфрата.

В середине дня 28 декабря появилось заявление Генштаба САА: «Армия и Вооруженные силы на национальном уровне несут ответственность за государственную целостность каждой пяди территории Сирийской Арабской Республики. В ответ на призыв населения Манбиджа Главное командование армии и вооруженных сил объявляет о вводе подразделений Сирийской арабской армии в Манбидж и поднятии сирийского флага над городом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение зоны контроля правительственных сил в Сирии позитивной тенденцией. Тегеран также приветствовал это решение, при этом МИД Ирана охарактеризовал его как «важный шаг [в сторону] укрепления суверенитета законного правительства Сирии и… урегулирования кризиса в стране».

Таким образом, что получилось: Анкара добилась от США вывода войск для проведения своей военной операции, однако на данном этапе инициативу перехватила Москва, и на территории, занимаемые курдскими формированиями, входят сирийские правительственные силы вместе с российскими военными. Это дает серьезные козыри России на переговорах в Москве 29 декабря с турецкими официальными лицами, в числе которых министр иностранных дел Турции, министр обороны и руководитель турецкой разведки MIT.

Естественно, развитие ситуации в Сирии подобным образом вызвало серьезную нервозность в Турции. Президент страны Реджеп Эрдоган 28 декабря после пятничной молитвы высказал свое мнение о происходящем. По его мнению, сирийское правительство пытается провести в Манбидже психологическую операцию, заявив, что оно взяло город под свой контроль, однако это еще не факт, исходя из сообщений турецкой разведки.

От также подчеркнул, что может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве или Сочи по поводу развития событий в Сирии после запланированного визита турецкой делегации в Москву 29 декабря. Комментируя предстоящую турецкую военную операцию против курдских отрядов Народных защитников, которые Анкара считает сирийским отделением запрещенной Рабочей партии Курдистана, Реджеп Эрдоган отметил, что после того, как террористические организации покинут Северную Сирию, Турции там будет нечего делать.

Кроме того, он сказал: «В нынешней ситуации мы по-прежнему поддерживаем целостность Сирийской земли. Эти районы принадлежат Сирии». Итог своей речи он подвел словами, что речь идет не только о Манбидже, а о том, что Турция хочет уничтожить террористические организации во всем регионе.

Однако не все для Дамаска идет гладко. По уточненной информации, по состоянию на вечер 28 декабря сирийские правительственные силы остановились на окраине Манбиджа, внутрь города еще не вошли, ждут разрешения. Делегация сирийских и российских военных въезжала в Манбидж на переговоры и вернулась обратно в город Аль-Аримех.

Части САА и других подразделений на данный момент также дислоцированы на линии разграничения между территорией, подконтрольной Сирийским демократическим силам, и протурецким боевиками.

О том, что сирийская армия не вошла в Манбидж, сообщила официально и международная коалиции во главе с США. Также сообщается, что силы коалиции находятся в городе, это подтверждают и соответствующие фотографии. Вертолеты международной коалиции осуществляют патрулирование в воздушном пространстве Манбиджа.

Таким образом, в данной ситуации есть и третья сила, США и возглавляемая ими коалиция. С учетом того, что Сирийские демократические силы создавались США и ими финансировались, то это отношения подчиненности. И в данном случае Соединенные Штаты не в восторге от передачи данных территорий Дамаску.

В районе Манбиджа находятся три основные базы американских войск: в населенных пунктах Дадат и Ошария, а также между Дадатом и Манбиджем. Кроме того, американцы находятся и внутри Манбиджа.

Следует заметить, что на днях возглавляемая США коалиция уничтожила восстановленный сирийской армией мост через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Недавно восстановленный мост, который ранее соединял подконтрольные сирийской армии и курдам территории, был уничтожен с целью того, чтобы не допустить наступления сирийских войск в этом районе.

На данный момент есть решение, которое устроит Дамаск, Анкару и Москву. Курдские формирования передают контроль над всей своей территорией Дамаску. Взамен они получают автономию в рамках, которые предложит сирийское правительство. Курдские военизированные отряды как самостоятельные боевые единицы расформировываются, а бойцы, желающие продолжить службу, продолжат ее в рядах Сирийской арабской армии.

Что важно, данный вариант устроит и Турцию. Ей важно отсутствие организованной военной силы курдов на своих границах, а также территориальных курдских образований, обладающих суверенитетом, пусть даже в виде некого квазигосударства.

Однако тонкий момент заключается в позиции США и возглавляемой ими коалиции. США могут использовать курдский вопрос для «расклинивания» отношений России и Турции.

Получилась интересная мозаика. Сирийская армия защищает территории под контролем курдских формирований от турецкого вторжения, спасая курдские отряды от полного разгрома, что вызывает недовольство Турции действиями сирийского правительства и России. С другой стороны, контроль над ключевым активом региона, над Манбиджем, Дамаску пока не передается. И как поведет себя международная коалиция во главе с США при попытке сирийских военных войти в город, пока неизвестно.

При данном раскладе сил, если курдские отряды в полном составе покинут Манбидж, то американцы, скорее всего, тоже будут вынуждены уйти из него, так как не смогут контролировать весь город своими силами в условиях вывода войск из Сирии. Это позволит войти в город сирийской армии и российским военным. Отсутствие в Манбидже курдских отрядов Народных защитников при его контроле Дамаском вполне устроит и Анкару.

И для курдов будет лучше, если в Манбидж зайдут сирийские и российские военные, а не турецкая армия, как предполагали договоренности США и Турции по данному району, достигнутые летом 2018 года.

Таким образом, если оценивать ситуацию по Северной Сирии в целом, то ее успешное разрешение во многом лежит в плоскости договороспособности лидеров сирийского курдского движения, в их способности реально оценить сложившуюся обстановку, в отказе от излишних амбиций по сохранению собственной армии и автономии, граничащей с государственным суверенитетом.