США поддержали удары Израиля по территории Сирии

Вашингтон, , 12:16 — REGNUM 28 декабря Государственный департамент США опубликовал пресс-релиз, в котором защищалось «право Израиля на самооборону» внутри Сирии.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от иранских региональных действий, которые угрожают национальной безопасности Израиля и безопасности израильского народа», — говорится в заявлении.

«Поддержка и поставки Ираном террористических группировок в Сирии и во всем регионе, которые имеют четкие намерения и возможности нанести удар по Израилю, неприемлемы. Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на самооборону от агрессивного авантюризма иранского режима, и мы будем продолжать обеспечивать, чтобы Израиль имел военный потенциал, чтобы сделать это решительно», — сказал Госдеп.

Заканчивается сообщение для прессы следующими словами: «Приверженность администрации Трампа и американского народа обеспечению безопасности Израиля является как прочной, так и непоколебимой».

Таким образом, США поддержали авиаудар Израиля по территории Сирии, который был нанесен 25 декабря.

Израильские ВВС из воздушного пространства Ливана провели атаку на объекты, находящиеся в пригороде Дамаска. По информации министерства обороны РФ, свои действия самолеты Израиля совершали, прикрываясь двумя пассажирскими лайнерами, которые заходили на посадку в аэропортах Бейрута и Дамаска.

Подобными заявлениями Соединенные Штаты одобряют удары по территории суверенного государства, если они наносятся в интересах Израиля. Интересно, какое было бы сообщение Госдепа США, если бы Дамаск нанес ответный удар по территории Израиля?

Во время своего недавнего визита в Ирак президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты ежегодно выделяют Израилю на укрепление его обороны 4,5 миллиарда долларов.