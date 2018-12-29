В Манбидже опровергли сообщения о взятии города Дамаском

Дамаск, , 12:15 — REGNUM Правительственные силы Сирии не вошли в город Манбидж, расположенный на севере страны. Они только подошли к нему. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местного курдского чиновника Ильхама Ахмеда.

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По его словам, дислоцированные вблизи города американские войска остаются на своих позициях, а в самом городе находятся отряды курдов.

В коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметили, что заявление о том, что сирийские правительственные войска заняли город Манбидж после того, как оттуда ушли курдские Отряды народной самообороны (YPG), не верно.

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Турция и США начнут совместное патрулирование вокруг Манбиджа с 1 ноября

«Мы призываем всех уважать целостность Манбиджа и безопасность его граждан», — говорится в заявлении коалиции в Twitter.

https://twitter.com/CJTFOIR/status/1078665862733803520

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря передовые части Сирийской арабской армии вошли в город Манбидж, расположенный на севере Сирии. Ранее контролировавшие город курдские формирования YPG предложили правительственным силам занять Манбидж и близлежащую территорию, чтобы предотвратить возможное вторжение турецкой армии, сконцентрированной на границе. Жители города с радостью встретили колонны сирийских войск.

Напомним, с 1 ноября вокруг сирийского города Манбидж началось совместное американо-турецкое патрулирование территории. Вашингтон ещё в июне согласился с требованием Турции вывести из этого сирийского города бойцов курдских вооруженных формирований. До этого американские и турецкие подразделения осуществляли операции по отдельности.