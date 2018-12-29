В США убийство полицейского стало аргументом в пользу «Стены»

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Пограничная стена позволит обеспечить безопасность жителей США, заявил конгрессмен Брайан Бабин, комментируя новость об аресте нелегального мигранта, который подозревается в убийстве полицейского на утро после Рождества. На своей странице в твиттере конгрессме-республиканец пишет:

«Вот почему я борюсь за безопасность нашей границы. Я был послан в Вашингтон, чтобы способствовать обеспечению личной и экономической безопасности наших граждан. Мы должны построить стену! Демократы, прекратите, наконец, блокировку правительства, обеспечьте его финансирование, и поставьте безопасность наших граждан на первое место!».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп намерен построить стену на границе с Мексикой — по его убеждению, это решит проблему нелегальных мигрантов. Споры раскололи правительство, бюджет, выделяющий требуемую Трампом сумму, не принят, работа правительства США сейчас временно остановлена.