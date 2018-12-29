Снизить средний уровень температуры на Земле до 1,5°C возможно — СМИ

Джакарта, , 12:31 — REGNUM Министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая попросила своих сотрудников подготовить документ, который позволил бы стране достичь цели понижения среднего уровня температуры на Земле ниже 1,5 градусов по Цельсию к 2030 году, сообщает Antaranews.

«Сначала я попросила провести исследование и, по моему мнению, достичь 1,5°C (средний уровень температуры на Земле) возможно», — заявила министр.

Сити Нурбая также заявила, что она встретилась с министром энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, чтобы узнать насколько энергетический сектор готов ответить на глобальный экологический вызов.

Согласно министерству энергетики и минеральных ресурсов страны, в Индонезии было предпринято много шагов по сокращению вредных выбросов в атмосферу, таких как развитие ветровой энергии и использование солнечных батарей.

В связи с угрозой глобального потепления ряд стран-членов ООН подписали в 2015 году Парижское соглашение по климату, которое предусматривает удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 °C.

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