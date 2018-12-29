Суббота, 29 Декабря 2018 года
11:45:35 МСК

Меланию Трамп вновь «затроллили» из-за гардероба

Политика

Сетевым насмешникам показалось, что первая леди США спускается по трапу самолета без штанов

Меланию Трамп вновь «затроллили» из-за гардероба
Мелания Трамп

Вашингтон, 29 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  Пользователи сети в очередной раз высмеяли гардероб первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. В комментариях к размещенным изданием Time снимкам четы Трамп, вернувшейся из поездки в Ирак и Германию, наряд супруги президента США сравнили с рождественским костюмом эльфа.

На кадрах встречи президента США Дональда Трампа с супругой на авиабазе «Эндрюс» (США) видно, что Мелания одета в зеленое пальто и облегающие брюки светло-коричневого цвета. Многим сетевым насмешникам показалось, что первая леди США спускается по трапу вовсе без штанов.

https://twitter.com/TIME/status/1078278173295632384

Напомним, ранее Мелания Трамп не раз подверглась жёсткой критике в сети из-за своих нарядов. В частности, у ряда популярных новостных изданий вызвало нарекания то, что для поездки в Кению первая леди надела белые пробковый шлем и рубашку вкупе с высокими сапогами.

Читайте также: Мелания Трамп пояснила свой выбор «наряда колониста» для поездки в Африку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культура и общество США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить