Меланию Трамп вновь «затроллили» из-за гардероба

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Пользователи сети в очередной раз высмеяли гардероб первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. В комментариях к размещенным изданием Time снимкам четы Трамп, вернувшейся из поездки в Ирак и Германию, наряд супруги президента США сравнили с рождественским костюмом эльфа.

На кадрах встречи президента США Дональда Трампа с супругой на авиабазе «Эндрюс» (США) видно, что Мелания одета в зеленое пальто и облегающие брюки светло-коричневого цвета. Многим сетевым насмешникам показалось, что первая леди США спускается по трапу вовсе без штанов.

https://twitter.com/TIME/status/1078278173295632384

Напомним, ранее Мелания Трамп не раз подверглась жёсткой критике в сети из-за своих нарядов. В частности, у ряда популярных новостных изданий вызвало нарекания то, что для поездки в Кению первая леди надела белые пробковый шлем и рубашку вкупе с высокими сапогами.

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