«Человек человеку — волк»: кемеровский экс-депутат вышел из ЛДПР

Кемерово, , 11:16 — REGNUM Экс-депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев вышел из ЛДПР. О своём выходе из партии Украинцев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Написал заявление о добровольном выходе из ЛДПР. Принципы, которые стали сейчас преобладать в партии, мне не близки. «Человек человеку — волк!» — это не про меня! То, как новосибирское руководство ЛДПР (во главе с депутатом Госдумы Савельевым) по-хамски ведёт себя в отношении партийцев, разделяя членов партии на своих и чужих, на угодных и неугодных, и, используя грязные методы, борется против своих же товарищей, стало для меня последней каплей! Обидно, что высшее партийное руководство ЛДПР не обращает внимания на такое поведение руководителей на местах и вообще никак не реагирует на происходящее… Вместо политической силы, когда-то способной вести честную и открытую борьбу за власть, ЛДПР превратилась в корзину со змеями, поедающими друг друга», — написал он накануне, 28 декабря.

Украинцев отметил, что планирует сосредоточиться на экспертной деятельности в фонде «Сибирская политика».

Отметим, что супруга Игоря Украинцева Дарья Украинцева, которая также состоит в ЛДПР, намерена баллотироваться на выборах мэра Новосибирска.

Читайте также: Депутат Заксобрания от ЛДПР планирует баллотироваться в мэры Новосибирска

Сам Игорь Украинцев летом 2018 года выдвигался в качестве кандидата от ЛДПР на досрочных выборах губернатора Кузбасса и в итоге занял второе место после Сергея Цивилёва.