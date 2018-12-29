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В Раде призвали воздержаться от провокаций в Керченском проливе

Политика

Парламентарий Дмитрий Добродомов отчетливо понимает, какова будет реакция России

Киев, 29 декабря 2018, 11:11 — REGNUM  Украинские корабли имеют право на беспрепятственный проход через Керченский пролив, однако следует понять, насколько уместно накалять и без того непростую ситуацию в регионе, заявил в эфире телеканала News One депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов.

«Мы прекрасно понимаем, какой будет реакция нашего агрессивного соседа. Я не уверен, что нужно таким образом напрягать ситуацию», — подчеркнул парламентарий и лидер украинской партии «Народный контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев не намерен отказываться от пользования Керченским проливом для прохода судов из акватории Черного моря в азовские порты.

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