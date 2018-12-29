С 1 января немецкий бундесвер возглавит силы быстрого реагирования НАТО

Берлин, , 11:17 — REGNUM С 1 января 2019 года силы быстрого реагирования НАТО будет вновь возглавлять немецкий бундесвер. Сравнительно небольшая оперативная группа «Острие копья» находится в постоянной боевой готовности, но гораздо важнее, чем численность войск, ее политический имидж, передает канал n-tv.

После начала конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в Россию альянс НАТО значительно усилил свое присутствие в Восточной Европе. В ответ на крымские события на саммите в Уэльсе в 2014 году альянс принял «План действий по обеспечению готовности».

Немецкая пятитысячная группа «Острие копья» (англ. Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) постоянно находится в боеготовности и должна быть в состоянии перемещаться в кризисные районы в течение 48 часов. Политические решения о применении войск будут приниматься членами НАТО, затем бундестаг вынесет решение об участии Германии.

«Острие копья» является частью Сил быстрого реагирования НАТО (англ. Nato Response Force, NRF), которые после саммита в Уэльсе были расширены с 13 тыс. до 40 тыс. солдат.

Принцип ротации VJTF содержит три фазы: подготовительную Stand-up (время готовности — 45 дней), фазу боеготовности Stand-by (от 2 до 7 дней) и фазу «сдачи дежурства» Stand-down (30 дней). Согласно этому принципу, всегда готовы к действию силы трех стран, находящихся в разных фазах. В случае чрезвычайной ситуации в распоряжении НАТО будет три бригады, на сбор которых потребуется от 2 до 45 дней. Когда в 2020 году Польша перейдет в режим Stand-by, Германия перейдет в Stand-down.

В общей сложности в 2019 году силы VJTF будут состоять из 8 тыс. бойцов. В них задействованы девять стран: Германия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия и Литва. От Германии участвуют около 4 тыс. солдат и еще около тысячи специалистов — медики, программисты и другие.

По словам аналитика из берлинского фонда «Наука и политика» Райнера Глатца, политическое значение этих интернациональных сил VJTF важнее, чем их сравнительно небольшая численность. «Согласно теориям и логике сдерживания (…) в случае военной эскалации вы будете иметь дело не только с балтийским государством, но с реакцией НАТО в целом». С точки зрения Москвы, это было бы «совершенно другим расчетом риска», тем более что НАТО в военном отношении превосходит Россию, говорит он.

Для бундесвера, который страдает от хронических проблем с материалами и персоналом, лидерство в VJTF является серьезной проблемой с логистической точки зрения, особенно в связи с ограниченным временем между крупными учениями НАТО Trident Juncture в Норвегии этой осенью и запуском VJTF. Во время участия Германии в этой программе ее силы будут ограничены на три года, она не будет готова к другим военным миссиям и обязательствам.